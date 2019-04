Napoli-Arsenal, spunta lo striscione in città: «Pretendiamo la Coppa»

«18-04-2019, pretendiamo la Coppa Uefa!» Questo il messaggio apparso nelle scorse ore in città, un lungo striscione apposto sulla scalinata dell'Orto Botanico di Piazza Carlo III, nel centro città. La firma non lascia luogo ad interpretazione, ad aver "mandato" il messaggio alla squadra di Carlo Ancelotti ci hanno pensato esponenti della Curva B che vogliono far sentire la propria voce in vista della gara di giovedì sera al San Paolo.



Sarà uno stadio pieno quello che attende il Napoli al varco: la squadra di Ancelotti è chiamata all'impresa ma in città sono tanti i tifosi che ancora credono al passaggio del turno. Già mesi fa la Curva B si era esposta dopo l'eliminazione dalla Champions con un altro striscione in cui chiedeva già la vittoria dell'Europa League.





