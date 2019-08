I Verdi tornano a Napoli, altro messaggio d'amore per la città

Altro messaggio d'amore per la città di Napoli, un lungo video al panorama azzurro con tanto di sottofondo musicale e una foto della casa ritrovata con sullo sfondo il mare e Capri a fare da cornice. Simone Verdi e la compagna Laura non ne vogliono sapere di andar via, e nonostante il futuro incerto del calciatore in azzurro, i messaggi sembrano tutti andare in direzione di una permanenza ancora da conquistare.



Sull'esterno ex Bologna, arrivato in città solamente un anno fa, le attenzioni del Torino che vorrebbe rinforzarsi in vista dell'Europa. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe trovare con Verdi una soluzione vantaggiosa per la cessione e la cifra da incassare, ma non è ancora certo di voler fare a meno del calciatore in vista della prossima stagione.





