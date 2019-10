Ibrahimovic chiama il Napoli: «Sarebbe bello ritrovare Ancelotti»

Un regalo speciale all’alba dei 38 anni. «Sono onorato della statua fatta in mio onore. Significa che nella vita ho fatto qualcosa di importante», ha detto Zlatan Ibrahimovic. «Ci sono giocatori che hanno vinto trofei, ci sono giocatori che hanno avuto statue dedicate, ma non so quanti hanno avuto entrambe le cose». Un occhio alla MLS. «Spero di vincere qualcosa qui, in un sistema tutto differente.



Torna a parlare Zlatan, e lo fa guardando anche all’Italia. «Potrei ancora giocare in Serie A, come negli altri campionati. Faccio ancora la differenza», ha detto a Sky. «Ritiro? Vediamo cosa accadrà, non avrei problemi a tornare in Europa. La Juve sta facendo benissimo, l’Inter sta spingendo con un grande allenatore. Mi spiace per il momento del Milan, dovrebbe investire cifre importanti ed ambire ad altri traguardi». Con il Napoli il suo ex allenatore Ancelotti. «Con Carlo ho un gran rapporto, è un grande allenatore ma soprattutto una bella persona. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui, purtroppo solo per un anno, avrei voluto lavorarci di più. Sarebbe bello essere allenato ancora da lui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA