Icardi e la possibilità Napoli, ma l'azzurro è la terza scelta

di Marco Giordano

Alle volte, basta un tweet per dare segnali, anche poco velati. Soprattutto se James Rodriguez viene percepito come un calciatore sempre più vicino, uno dei quali si parla come se quasi indossasse la maglia azzurra. Così, il Napoli ci scherza con le locandine cinematografiche nei suoi cinguettii: «Quel treno per Yuma», postato ieri pomeriggio, quasi senza una ratio, film del lontano 57 e riproposto nel 2007 con produttore Columbia (e quindi Colombia) è la storia di un bandito, come il soprannome di James, El Bandido.



IL PRIMO AMORE

Per una trattativa in fase di risoluzione, un'altra è molto più lontana dal concretizzarsi. Mauro Icardi resta un antico amore di Aurelio De Laurentiis: un pensiero mai uscito dalla sua mente da quando, nel lontano 2011, perse il 18enne Mauro per meno di mezzo milione in uscita dalle giovanili del Barcellona, acquistato, poi, dalla Samp. Un nuovo tentativo, vano, nel 2013, con Icardi che finisce all'Inter. Nell'estate dell'addio ad Higuain, gli elicotteri che si alzavano, proprio da Dimaro, per atterrare a Milano e provare a persuadere la signora Wanda, anche con lusinghe cinematografiche.





