Icardi sibillino alla festa di Lautaro: «Inizia una nuova avventura»

Una serata di relax in mezzo ai tanti compagni di spogliatoio. Mauro Icardi è ancora nerazzurro, lo ricorda a tutti alla festa di Lautaro Martinez, suo amico e connazionale che con i compagni nerazzurri ha voluto festeggiare i 22 anni. Maurito si è divertito alla festa, ha cantato e ballato sulle note napoletane de «O surdato nnammurato», ma non si è lasciato andare a nessuna parola sul suo futuro.



«Sta cominciando una nuova avventura? Si» questa l'unica affermazione di Icardi all'uscita, atteso da tifosi, curiosi e cronisti. Insieme a lui l'inseparabile Wanda Nara, i due sono sembrati tranquilli nonostante le mille voci degli ultimi giorni ed una carriera, quella di Mauro, che potrebbe mettersi in salita se dovesse restare a Milano con la maglia nerazzurra.



