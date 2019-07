Icardi in uscita, il Napoli ci prova: pronta offerta da 60 milioni all'Inter

Una situazione in evoluzione quella relativa a Mauro Icardi, l'oramai ex capitano dell'Inter che in vacanza attende per capire quale sarà il suo futuro, presumibilmente lontano dal nerazzurro. La dirigenza interista e il neo allenatore Conte vorrebbero cedere l'argentino, ma bisognerà trovare la migliore soluzione per tutti per poter dare il via ad una grossa operazione di mercato.



Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, anche il Napoli di Ancelotti starebbe seguendo con interesse la vicenda. Ci sarebbero 60 milioni di euro pronti dal club di Aurelio De Laurentiis per assicurarsi Maurito che, però, pensa soprattutto alla Juventus: Paratici e Wanda Nara si sarebbero incontrati ad Ibiza nelle ultime ore, i bianconeri sono fortemente interessati e sarebbero anche la prima scelta dell'argentino ma per ora non possono forzare l'investimento, in attesa di altri colpi di mercato e con una rosa tutta da sfoltire.



Quella azzurra sarebbe un'opzione possibile per Icardi, che sceglierebbe il Napoli subito dopo la Juventus, e l'Inter ha fretta per la cessione. La vendita dell'argentino, infatti, potrebbe essere il via libera per le altre trattative che Conte e Marotta vogliono portare a termine, e quella napoletana è l'unica offerta che al momento accontenterebbe le richieste nerazzurre.

