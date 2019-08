L'Inter fa muro contro Icardi e il Napoli resta alla finestra

di Roberto Ventre

L'Inter continua a fare muro su Icardi: non rientra nei programmi della prossima stagione ed è sul mercato. Maurito ha sempre messo la Juve in cima alla sua lista dei desideri che intanto ha virato su Lukaku ma per chiudere l'affare con il Manchester United attende il sì di Dybala ai Red Devils. L'intrigo Icardi continua e in Italia gli unici due club, oltre a quello bianconero, dove potrebbe finire sono la Roma (visto che Dzeko piace all'Inter) e il Napoli. Il club azzurro aspetta e se dovessero crearsi tutti i presupposti giusti (la valutazione più bassa di quella attuale e cioè intorno ai 50 milioni) e la disponibilità del centravanti argentino al trasferimento sarà pronto a trattare. L'eventuale arrivo di Maurito potrebbe cambiare il destino di Milik, riconfermato dal club azzurro: secondo Estadio Deportivo il Betis sarebbe interessato al centravanti polacco.





