Il Barcellona torna su Koulibaly: con il Liverpool Braida in tribuna

Altro che Premier, c'è l'occhio della Liga spagnola su Kalidou Koulibaly. Come riportato da Mundo Deportivo, Ariedo Braida era al San Paolo lo scorso mercoledi proprio per osservare da vicino il centrale azzurro, uno dei migliori in campo al termine della gara vinta contro il Liverpool di Klopp in Champions League. Braida, da tre stagioni ormai Ds dei catalani, è arrivato a Napoli lo scorso mercoledi mattina per assistere al match e magari capire le fattibilità di un affare per la prossima estate.



Da ex esponente del Milan, Braida ha però avuto modo anche di incrociare nuovamente Carlo Ancelotti, ex simbolo rossonero ed oggi proprio sulla panchina azzurra. Secondo i media spagnoli, l'unico problema di una eventuale trattativa per Koulibaly resta il prezzo: il Napoli, già nelle scorse estate, ha rifiutato offerte importantissime arrivate al difensore dall'Inghilterra e il rinnovo di contratto per Kalidou arrivato nelle scorse settimane fa dormire sonni tranquilli al club di De Laurentiis.

