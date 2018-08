di Paola Marano

Ai tifosi napoletani l’acquisto del Bari da parte di Aurelio De Laurentiis proprio non è andato giù. La delusione è tangibile nelle parole dei sostenitori delusi dall’ultima mossa imprenditoriale del patron del Napoli, al quale il popolo partenopeo non risparmia epiteti poco affettuosi.



C’è chi rimprovera al presidente di aver potuto utilizzare quei soldi per ampliare la rosa degli azzurri e renderla competitiva con la Juve di Ronaldo. Chi ancora sperava che un investimento sarebbe stato fatto per assicurare il ritorno di Cavani. Chi addirittura lo esorta a lasciare la società azzurra in maniera definitiva. In pochi difendono le sue capacità di uomo d'affari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA