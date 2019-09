«Il bello del calcio» con Mercurio e Zazzaroni in versione app

“Il bello del calcio” da lunedì è anche in versione app: nell’affollato mondo del digitale ecco un nuovo e originale contenitore di informazioni per aggiornare costantemente tutti i tifosi e gli appassionati azzurri. È questo l’obiettivo che si pone la nuova applicazione, dedicata alle vicende del Napoli ma con uno sguardo anche al calcio nazionale. “Il bello del calcio” si propone di essere soprattutto un raccoglitore di news e di opinioni diffuse grazie ai contenuti video e prenderà spunto dai temi e dai personaggi che affollano l’omonima trasmissione televisiva del lunedì sera condotta da Claudia Mercurio e Ivan Zazzaroni su Canale 21, che detiene il record di ascolti in Campania. Progettazione e sviluppo della neonata app sono stati curati da IQUII, digital consulting company parte del Gruppo Be specializzata nell’affiancare le aziende nel processo di trasformazione digitale per affrontare un mercato in continua evoluzione. L’applicazione de “Il bello del calcio” è gratuita ed è scaricabile per tutti gli smartphone, sia iOS che Android.

