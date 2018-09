Il bug di Pes fa impazzire i tifosi: la Juventus «ruba» nel videogame

Un incredibile bug di Pes 2019, il famoso videogame, sta facendo letteralmente impazzire i tifosi del Napoli. Nel video di Gerardo Marino, in una azione di gioco durante Juventus-Napoli, si vede l'intervento in scivolata di Mario Rui che vuole fermare Paulo Dybala. L'argentino, che non viene nemmeno toccato, cade al suolo come travolto dal difensore napoletano, praticamente simulando il fallo.



Il simpatico errore del videogame non poteva non fare il giro della rete, condiviso ovviamente da tanti tifosi napoletani in una settimana decisiva: sabato prossimo, infatti, Juve e Napoli si ritroveranno allo Stadium per il big match di campionato e sarà impossibile non pensare alla comicità di questo video quando Mario Rui e Dybala si troveranno spalla a spalla.







