Il Comune: nessuna convenzione per stadio, il Napoli pagherà ogni gara

Riunione in Comune, stamattina, della commissione Trasparenza alla quale ha partecipato l'assessore allo Sport Ciro Borriello, sull'esplosivo tema della concessione dello stadio San Paolo al Napoli di Aurelio De Laurentiis, tema sul quale da tempo è in atto un violento scontro tra amministrazione comunale e club azzurro. Alla fine della riunione lo stesso Borriello annuncia che non ci sarà alcuna convenzione con il Napoli per l'uso dello stadio, ma che «il club pagherà per ogni gara che verrà disputata nell'impianto». Una soluzione che dovrebbe portare «più introiti nelle casse comunali».

