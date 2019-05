Il ct del Belgio studia il Napoli: «Ecco perché con Mertens si vince»

di Marco Giordano

Il suo nome fu accostato al Napoli nel 2015, per la sostituzione a Rafa Benitez, ma il suo destino era quello di entrare nella storia del Belgio. Roberto Martinez, con il terzo posto al Mondiale del 2018, è il tecnico con il miglior risultato di sempre dei Diavoli Rossi e ora, anche con Dries Mertens, vuol vincere l'Europeo del 2020.



Come giudica la stagione di Dries?

«Penso abbia continuato nel solco delle stagioni precedenti ed è stata un'annata molto positiva. Mertens è nel momento di massima maturità. Non è solo un goleador: sa aprire ed attaccare gli spazi, costruire il gioco con gli altri compagni. È estremamente intelligente e ogni allenatore è felice di lavorare con uno come lui. È riuscito facilmente a passare da Sarri ad Ancelotti, è un calciatore chiave nel Napoli e in nazionale. Dopo il suo primo gol contro Panama, ho capito che possiede un'influenza incredibile sui compagni più giovani».



A 32 anni può essere ancora decisivo?

«Assolutamente sì. Per Dries l'età non è un problema. Deve fare un lavoro di qualità, non di quantità. Basta guardare le statistiche del Napoli con e senza Mertens (1.65 punti a gara con Dries in campo e 0.70 punti a gara senza secondo i dati della Federcalcio belga, ndr). Dries è un giocatore sensazionale».



