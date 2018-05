Napoli, il cuore grande di Reina: visita in ospedale prima dell'addio

di Ferdinando Bocchetti

Il cuore grande di Pepe Reina, come quello di Dries Mertens, sempre disponibile quando si tratta di regalare un sorriso alle persone più sfortunate. Il portiere azzurro, ormai ad un passo dall'addio (tra qualche settimana vestirà la maglia del Milan), ha trascorso la mattinata nel reparto oncologico dell'ospedale Pausillipon. Il campione azzurro, per molti minuti, si è intrattenuto con alcuni bambini che lottano contro gravi malattie. Reina non si è limitato alla sola presenza nelle stanze dell'ospedale, ma ha regalato gadget e magliette del Napoli ai piccoli malati.

