Il Ghoulam day è ancora lontano. Per vederlo in campo, anche solo per pochi minuti, bisognerà attendere ancora una trentina di giorni. Magari la solita partita con il Chievo, che sembra la gara della resurrezione anche perché è il match in cui dovrebbe essere titolare per la prima volta in stagione Meret. Ma quella, secondo il piano di recupero dello staff medico, è la gara in cui Ghoulam potrebbe rimettere piede sul terreno di gioco.



UN ANNO ESATTO

Sì. Era il primo novembre del 2017. Dodici mesi esatti. Era tra i migliori, in quel primo tempo entusiasmante con il Manchester City: uscì lui e nel Napoli si spense la luce. Fu subito chiaro che si trattava di una cosa serie: la rottura dei legamenti. A febbraio il secondo crac, in allenamento: la rotula. A giugno, il terzo accidenti che ha portato a un rallentamento del suo recupero. L'ultimo consulto, in ogni caso, ha sancito che sotto l'aspetto medico tutto è passato. C'è la precisa sensazione che il calvario sia quasi giunto a conclusione. Ma anche chi lo vede correre e calciare a Castel Volturno sa che non è ancora un giocatore pronto per scendere in campo il giorno dopo. Manca ancora qualcosa di impercettibile, un ostacolo basso, ormai, bassissimo. Chi vive quotidianamente gli allenamenti del franco-algerino sa che il peggio è alle spalle. E tutti gli indizi sono improntati ancora alla massima cautela. C'è una grande serenità d'animo, un ottimismo crescente, che va ben oltre il copione della prudenza. Ogni giorno fa qualcosa in più, ma un anno senza calcio, senza la partita, senza un vero avversario non è una cosa semplice. Ancelotti, sotto questo aspetto, è il migliore alleato: sa cosa c'è nella testa del terzino sinistro, perché ci è passato lui stesso negli anni 80. Da tempo è stato autorizzato il lento accostamento alla fase agonistica, il che ha spalancato le porte al ritorno tra i convocati nella gara con la Roma. Con un ruolo defilato, d'accordo, ma pur sempre di calciatore e non più di convalescente.



NESSUNA ACCELERAZIONE

Negli ultimi quaranta giorni Ghoulam ha compiuto progressi enormi e anche nelle partitelle di questi giorni le indicazioni sono tutte assai incoraggianti. Ma bisogna aspettare. La società azzurra, sotto questo aspetto, non sta dando alcuna fretta al suo calciatore. Già a maggio, nelle ultime tre gare della stagione passata si è seduto in panchina, proprio come domenica sera. Poi il terzo lungo stop, a causa di una infiammazione al ginocchio che ha frenato il piano di recupero e ha compromesso l'intero ritiro precampionato che ha svolto lavorando in disparte.





