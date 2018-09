Il giorno dopo Juve-Napoli, l'ira dei tifosi: «Arbitraggio scandaloso»

di Delia Paciello

La partita delle partite ha lasciato l’amaro in bocca ai napoletani, che si sfogano sul web urlando contro una sconfitta sulla quale anche l’arbitro ci ha messo il suo. Gli azzurri escono delusi dallo Juventus Stadium e i tifosi non ci stanno: «Arbitraggio da ufficio inchieste, la Ssc Napoli dovrebbe ritirare la squadra dal campionato», scrive qualcuno sui social. La protesta è comune, dopo il gol di Mertens che apre il match il direttore di gara ha estratto una serie di cartellini gialli diretti alla difesa azzurra lasciando impunito solo Albiol. E nella ripresa forse con un po’ troppa superficialità – come ammette anche Ancelotti nel post partita - ha estratto il secondo giallo per Mario Rui decretandone l’espulsione. Un po’ più benevolo, a detta dei tifosi, nei confronti della Juventus che avrebbe meritato qualche ammonizione in più: evidente il fallo di mano di Chiellini nel primo tempo, così come l’intervento di Cancelo o la testata di Bonucci ad Allan a gioco fermo durante le animate proteste che avrebbe forse chiamato un rosso diretto. Ma l’arbitro ci è passato facilmente sopra. «Ormai siamo abituati, succede sempre così. Questa volta non hanno avuto rigori ma l’arbitro trova sempre il modo di condizionare le partite dei bianconeri», si commenta fra le vie di Napoli.



Così il giorno dopo Juventus-Napoli c’è tristezza in città: sorrisi accennati nei bar, qualcuno ancora esprime la delusione, pochi gli arrabbiati, e tanti invece sembrano ormai rassegnati. Rassegnati alle ingiustizie di un arbitraggio che si ripete ogni volta che ci sono di mezzo i bianconeri: «Loro sono fortissimi, ma sulle singole partite possono sempre perdere qualcosa. Se hanno l’arbitro dalla loro però, risulta impossibile». E alla fine anche Mertens alla fine della gara in qualche modo lo ha detto: «Se non dai un giallo a loro e poi lo dai a noi, se passi sopra a qualcosa con loro e con noi no, e in più loro sono fortissimi, alla fine la partita cambia».E anche i tifosi juventini hanno dato il loro contributo alla giornata di polemiche e amarezza: quei cori razzisti contro Koulibaly che l’anno scorso decise il match con un suo magnifico gol sono stati davvero vergognosi, così come le solite voci contro i napoletani. E pensare che Massimiliano Allegri non ha sentito niente di tutto ciò: «In campo non faccio caso a certe cose». Peccato che tutti gli altri invece li hanno sentiti eccome.

© RIPRODUZIONE RISERVATA