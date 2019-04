Il giovedì santo dei napoletani: Napoli-Arsenal o zuppa di cozze?

di Andrea Ruberto

Zuppa di cozze o partita del Napoli? Una disputa non da poco. A confronto ci sono la tradizione e la passione sportiva. Due elementi che nella nostra città spesso si fondono l’uno con l’altro. Da un lato l’abbuffata pre-Pasquale, dall’altro la squadra del cuore, in campo contro l’Arsenal. Che fare? Difficile scegliere. C’è chi preferisce una scorpacciata di zuppa di cozze e chi invece non è disposto a rinunciare al tanto atteso evento sportivo. Ma nel mezzo c’è anche chi non si perderà nessuna delle due: “Prima il Napoli e dopo le cozze. Tanto si digerisce, esito della partita permettendo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA