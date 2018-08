Il guerriero Allan tira la volata: «Napoli, ora vinciamo qualcosa»

di Gennaro Arpaia

Nello scintillante avvio di stagione del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, brilla la luce del solito Allan. Il centrocampista brasiliano è stato tra i migliori in campo sia nella gara inaugurale contro la Lazio che nell’incredibile rimonta del San Paolo contro il Milan e si candida ad essere protagonista assoluto anche per quest’anno. «Non sono un guerriero né un gladiatore, sono semplicemente Allan». Comincia così la lunga intervista del mediano azzurro a Radio Kiss Kiss Napoli. «Mi fanno piacere i nomignoli dei tifosi, sono un segnale d’affetto, ma mi trovo meglio col mio nome. In questo avvio difficile abbiamo dimostrato di essere una grande squadra che non molla mai, che tiene sempre al risultato e ne siamo felici. Ma dobbiamo fare ancora meglio contro la Sampdoria domenica perché sarà un’altra partita durissima».



Un faccia a faccia contro il vecchio amico Tonelli. «Spiace non abbia avuto continuità qui con noi, gli auguro una grande stagione ma spero vinca il Napoli per il prossimo turno», scherza il brasiliano. «Col Milan abbiamo fatto anche un buon primo tempo, siamo rimasti concentrati col nostro gioco, peccato per le due occasioni avversarie e per i gol concessi perché non possiamo mai regalare niente. Ma abbiamo mantenuto la calma, alla fine il risultato è venuto dalla nostra parte. L’esultanza contro la Lazio? Era un momento della partita in cui loro attaccavano tanto, in quell’uno contro uno con Immobile serviva la carica giusta per prendersi i tre punti», ha continuato. «È sempre bello ricevere l’affetto della gente, vuol dire che apprezzano il tuo lavoro e io cerco sempre di onorare al massimo questa maglia. Tutta la squadra sta facendo bene in questo momento, nessuno molla mai in campo e ci aiutiamo sempre. Abbiamo un gruppo speciale. Non ci interessa chi va a segnare, l’importante è che segni il Napoli, ci teniamo a vincere col collettivo. L’anno scorso abbiamo fatto benissimo, ma non è bastato per lo scudetto. Ci è dispiaciuto, ma quest’anno proveremo a fare ancora meglio sperando di vincere qualcosa. Ragioniamo partita per partita, proviamo a sbagliare poco e poi ci pensiamo a fine campionato».



Cambiano gli allenatori, ma Allan resta il punto fermo di questo Napoli. «Tutti hanno sempre voglia di giocare, a me fa piacere essere titolare. Con il cambio modulo in partita contro il Milan abbiamo seguito le indicazioni del mister e credo sia andata molto bene. Champions? Speriamo di arrivare agli ottavi, poi vedremo chi ci capiterà senza troppi problemi. Ancelotti ci fa sentire tutti importanti, ci sono tante gare tra Coppa Italia, Campionato e l’Europa. Arriverà il momento per tutti, l’obiettivo deve essere sempre vincere le partite senza pensare troppo alle competizione. Lavorare con Ancelotti è facile, ti lascia libero di fare ciò che sai, parla poco per darti la mano giusta ed è sempre molto sereno. Spero di migliorare quanto fatto un anno fa, da solo ed insieme alla squadra. Credo sia arrivato il momento di vincere qualcosa col Napoli. Darò tutto me stesso per aiutare la squadra e portare a casa qualcosa di importante».



Dai buoni risultati con il Napoli passa anche la chiamata di quel Brasile che l’ha tenuto fuori dalle ultime convocazioni per il Mondiale in Russia. «È un obiettivo, chiaramente, per tutti i calciatori la Nazionale è il massimo. Sto provando a fare bene col Napoli per avere la mia chance. Il CT ha dato tante opportunità ai calciatori che sono in Brasile, spero lo faccia anche con chi gioca in Europa».

