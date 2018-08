Il Liverpool punta alla vittoria finale: con Alisson ha blindato anche la porta

Era lo spauracchio da evitare e puntualmente è arrivato sulla strada del Napoli. Pessimo avversario il Liverpool di Klopp, che punta dichiaratamente a vincere la Champions quest'anno. Un titolo che la scorsa stagione, nella finale contro il Real Madrid, gli era sfuggito solo per il forfait di Salah, messo ko da Sergio Ramos e per le incredibili amnesie di Karius. Proprio in porta, con l'ingaggio del romanista Alisson, gli inglesi hanno colmato l'importante lacuma. Ma il ricco mercato - valore attuale della rosa 876 milioni di euro - ha portato in dote anche altri due titolari, Keita (dal Lipsia) a centrocampo - che ha già spodestato il nazionale Henderson - e Fabinho a destra, il laterale difensivo che probabilmente rimpiazzerà Alexander-Arnold. Marchio di fabbrica il 4-3-3, con l'attacco atomico Manè-Firmino-Salah.



Un confronto, quello tra Napoli e Liverpool, vissuto quest'estate con l'amichevole di Dublino. I reds asfaltarono gli azzurri 5-0, ma quello era un altro Napoli. Quello che affronterà due volte i vicecampioni d'Europa sarà sempre più la squadra di Carlo Ancelotti.



