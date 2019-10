«Il Mattino Football Team», dal 18 ottobre online la nuova trasmissione sul Napoli con Claudia Mercurio

Venerdì 18 ottobre alle 12 andrà in onda su Il Mattino.it e sulla pagina Facebook del quotidiano «Il Mattino Football Team», una nuova e appassionante trasmissione online sul Calcio Napoli ideata e condotta da Claudia Mercurio.



Notizie, commenti, rubriche stuzzicanti saranno il leitmotiv di un format che porterà il pubblico a scoprire curiosità e fatti attuali di grande interesse intorno al mondo degli azzurri. Trenta puntate che ci accompagneranno nel corso del campionato e delle coppe ricche di interviste ai tifosi, focus sui giocatori del Napoli attraverso schede e immagini, approfondimenti sulla migliore prestazione in campo, curiosità della settimana, sondaggi, rubriche sul giocatore migliore e peggiore in campo.



Sono tante le “chicche” che ci aspettano. La conduzione de Il Mattino football team è affidata a Claudia Mercurio, volto noto in Campania per la creazione e la conduzione de «Il bello del calcio» e «Giochiamo d’anticipo», tutti programmi di grande successo trasmessi da Canale 21.



Vi aspettiamo!





