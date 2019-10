Il Mattino Football Team, rivedi la prima puntata

Parte la grande avventura de «Il Mattino Football Team», una nuova e appassionante trasmissione online sul Napoli ideata e condotta dalla giornalista Claudia Mercurio. Su questo sito, sulla nostra pagina Facebook e su Youtube una serie di puntate ricche di notizie, commenti, rubriche stuzzicanti per un formata che porterà il pubblico a scoprire curiosità e fatti attuali di grande interesse intorno al mondo degli azzurri tra campionato e Champions League. Trenta puntate ricche di interviste ai tifosi, focus sui giocatori attraverso schede e immagini, approfondimenti sulla migliore prestazione in campo, curiosità della settimana, sondaggi, rubriche sul giocatore migliore e peggiore in campo.



Sono tante le chicche e le sorprese che aspettano tutti gli appassionati di calcio e del Napoli. La conduzione del programma «Il Mattino Football Team» è affidata a Claudia Mercurio, volto noto per l'ideazione e conduzione de «Il bello del calcio» e «Giochiamo d'anticipo» in onda il lunedì e il giovedì sull'emittente Canale 21. Tanti ospiti in ogni puntata grazie all'interazione costante con i tifosi in strada, il contributo dei giornalisti della redazione del Mattino - il primo ospite venerdì sarà il direttore del quotidiano Federico Monga - e la partecipazione di ex calciatori, addetti ai lavori e opinionisti televisivi che settimana dopo settimana saranno protagonisti della trasmissione per commentare le vicende del Napoli.In questa prima puntata ecco il contributo di Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, il popolare Batman che è cresciuto alle spalle di Diego Armando Maradona negli anni Ottanta ed è stato il titolare dal 1993 (la stagione in cui l'allenatore era Marcello Lippi) al 1999. Claudia Mercurio lo intervista sulla ripresa della stagione dopo la flessione accusata prima della sosta e gli impegni dei dodici nazionali: sabato ci sarà la partita di campionato al San Paolo contro il Verona e mercoledì 23 la terza gara del girone di Champions League in casa degli austriaci del Salisburgo. Due momenti già importanti per gli uomini di Ancelotti di cui si discute nel nuovo format sul Mattino.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA