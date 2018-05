Il Mattino in lutto: è scomparso Mimì Pessetti

Lutto per il giornalismo napoletano. E' scomparso a 77 anni Mimì Pessetti, giornalista del Mattino e dei settimanali sportivi Sport Sud e Sport del Mezzogiorno. Aveva avuto un occhio attento non soltanto per il Napoli, suo grande amore, ma anche per altre realtà sportive. Si ricorda un suo libro sui primi cinquant'anni di storia della Partenope, grande polisportiva cittadina. Aveva anche avuto incarichi presso gli organismi sindacali: era stato a lungo segretario dell'Ussi regionale. I funerali di Pessetti domani mercoledì 16 maggio alle ore 15 presso la Chiesa di Santa Caterina a Chiaia.

