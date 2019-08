Puntuali come ogni anno arrivano gli auguri social del Napoli e di Aurelio De Laurentiis. I napoletani in tutto il mondo approfittano del ferragosto, la squadra azzurra invece tornerà oggi ad allenarsi agli ordini di Carlo Ancelotti. Questo il messaggio del patron azzurro:



«Buon Ferragosto alla grande famiglia del Napoli ! A Carlo Ancelotti, al suo staff, ai nostri calciatori, ai dirigenti, a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e alle loro famiglie. Auguri naturalmente anche a tutti i napoletani, tifosi e non tifosi, in Italia e nel mondo. Forza Napoli Sempre».





