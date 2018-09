Il messaggio di Ghoulam ai tifosi: «Nel bene e nel male forza Napoli»

Tra gli spettatori interessati di Juventus-Napoli c'era sicuramente anche Faouzi Ghoulam, il terzino algerino da diversi mesi ai box per l'infortunio al ginocchio che nelle prossime settimane dovrebbe riaggregarsi al gruppo di Carlo Ancelotti. Dopo la sconfitta degli azzurri allo Stadium e la prestazione quantomeno da rivedere dell'espulso Mario Rui, diversi tifosi napoletani hanno manifestato in rete tutta la voglia di rivedere Ghoulam quanto prima in campo.



«Grazie per il vostro affetto e sostegno. Sia nel bene che nel male forza Napoli sempre». Questo il messaggio scritto da Ghoulam ai tifosi via social, con tanto di retweet per la vignetta umoristica di Danilo Pergamo, tifoso e grafico molto noto in rete per le sue «opere» post-partita.





