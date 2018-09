Il momento di Insigne: quinto gol stagionale e la dedica a Chiriches

Il quarto gol di fila, quinto della sua stagione, serve al Napoli per inaugurare la gara contro il Parma. Lorenzo Insigne è l'uomo del momento in casa Napoli, il volto degli azzurri che si presenteranno col sorriso anche a Torino contro la Juventus. Con le tre vittorie consecutive conquistate in campionato, la squadra di Ancelotti si tiene stretto il secondo posto ed ora è attesa dall'esame della verità in una gara non deciiva ma di certo importante per le gerarchie di questo avvio di stagione.



Insigne ci sarà, ancora una volta a fare da leader per i suoi compagni. Un punto di riferimento per tutti, anche per chi in campo non ci va: il napoletano, dopo il gol siglato, ha dedicato la rete a Vlad Chiriches, il compagno di squadra vittima di un infortunio al ginocchio e costretto ai box.

