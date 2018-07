Il Napoli a Dimaro, il ritiro azzurro in diretta sul Mattino.it

Il Mattino ogni giorno in diretta da Dimaro. Sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook da martedì 10 luglio fino al 30 luglio, per tutto il periodo del ritiro del Napoli di Ancelotti in Trentino, due appuntamenti live con Anna Trieste e i tifosi azzurri. Alle 12 e alle 18 non perdete l'appuntamento in diretta per conoscere tutti i retroscena della preparazione del team partenopeo, che sotto la guida del tecnico più titolato al mondo punta di nuovo allo scudetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA