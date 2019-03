Il Napoli ai quarti di Europa League pericolo Sarri e spagnole nell'urna

di Gennaro Arpaia

Il Napoli di Carlo Ancelotti perde a Salisburgo per 3-1 ma riesce a staccare il pass per i quarti di finale di Europa League. Una sconfitta che fa pensare gli azzurri, ma che concede a Milik e compagni di ritrovarsi domani alle 13 nell’urna di Nyon per il nuovo sorteggio. I quarti di finale saranno ancora una volta affidati al caso, ma dall’urna di domani si formerà anche il tabellone finale che disegnerà la fase conclusiva dell’intero torneo.



Nessuna limitazione per il sorteggio che sarà libero e che deciderà anche quale squadra affronterà per prima in casa il match di andata dei quarti. Il pericolo maggiore per gli azzurri restano le inglesi: il Chelsea ha passeggiato sulla Dinamo Kiev agli ottavi, l’Arsenal ha ancora una volta rimontato in casa lo svantaggio creato in trasferta. Sorpresa per la qualificazione ai supplementari dello Slavia Praga che elimina una big come il Siviglia, ci sarà invece l’altra spagnola del Valencia. Il Napoli unica squadra italiana vista l’eliminazione dell’Inter contro l’Eintracht Francoforte.





Queste le possibili avversarie:



Chelsea

Arsenal

Valencia

Benfica

Eintracht Francoforte

Slavia Praga

Villarreal

© RIPRODUZIONE RISERVATA