Il Napoli al lavoro per il Lecce Differenziato per il greco Manolas

Allenamento pomeridiano per il Napoli di Carlo Ancelotti. La squadra si è ritrovata a Castel Volturno, nella testa ancora la gara contro il Liverpool ma nel mirino c'è già il Lecce, prossimo avversario in trasferta degli azzurri per la quarta giornata di campionato.



Riscaldamento per attivazione, poi fase dedicata ad esercizi atletici con l'ausilio di ostacoli e seduta tecnica. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazioni al tiro. Hanno svolto allenamento personalizzato sia Tonelli che Kostas Manolas, ma la situazione relativa al greco andrà valutata nelle prossime ore.

