Il Napoli al lavoro ritrova Koulibaly Differenziato per Milik e Younes

Dopo il lungo ritiro di Dimaro e il tour americano con le due sfide contro il Barcellona, il Napoli di Carlo Ancelotti è tornato oggi ad allenarsi al campo di Castel Volturno. Per la prima volta quest’anno hanno preso parte agli allenamenti anche Koulibaly ed Ounas, reduci dalla Coppa d’Africa. Questo il report dal sito ufficiale:



«La squadra si è riunita sul campo 1, in avvio, per il consueto saluto di Carlo Ancelotti al quale hanno partecipato anche Ounas e Koulibaly che, reduci dalla finale di Coppa d'Africa, si sono aggregati al gruppo, come da programma. Di seguito attivazione con ostacoli bassi e seduta tecnica con l'utilizzo di sagome. Successivamente esercitazioni finalizzati al possesso palla. Seconda fase caratterizzata da una intensa partitina a campo ridotto conclusa con il successo dei bianchi sui verdi per 3-2.Chiusura con serie di allunghi. Malcuit, che non aveva partecipato alla tournèe negli USA per infortunio, ha svolto allenamento completo col gruppo unitamente a Koulibaly e Ounas. Differenziato per Milik e Younes».

© RIPRODUZIONE RISERVATA