Il Napoli arriva in Belgio: folla pronta ad aspettare gli azzurri

È partita questa mattina da Capodichino l'avventura del Napoli di Carlo Ancelotti verso Genk. Gli azzurri hanno lasciato la città con destinazione Belgio, dove sono atterrati intorno alle 11.30. Subito corsa in hotel, prima del pranzo, poi il riposo e il trasferimento degli azzurri al centro sportivo del Genk dove Carlo Ancelotti e Koulibaly presenteranno la sfida Champions.



Tanti curiosi all'aeroporto in Belgio per l'arrivo di Mertens e soci. Il belga, tornato in patria, è stato sicuramente tra i più attesi da tifosi e fan belgi desiderosi di scattare foto con i calciatori. Questa sera, dopo le conferenze, la squadra sosterrà sul campo del Genk Stadion l'ultimo allenamento prima della gara.





