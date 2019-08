Il Napoli arriva a Detroit: tressette in aereo e volti azzurri sorridenti

Prosegue la tournèe statunitense del Napoli di Carlo Ancelotti. La squadra azzurra, dopo aver affrontato il Barcellona nella notte italiana tra mercoledi e giovedì, si è risvegliata a Miami lasciando però subito la Florida con direzione Detroit. Gli azzurri sono ripartiti ed hanno toccato terra nella notte italiana con l'account ufficiale Twitter del club che ha confermato l'arrivo nel Michigan del gruppo.



Prossimo appuntamento fissato per sabato sera, con un orario che farà felici gli appassionati napoletani che non sono in America. Il match, che si giocherà sul campus atletico «Stephen M. Ross» dell'Università del Michigan, andrà di scena alle ore 17 locali, quindi le 23 in Italia.





Arrivati a Detroit. Si è giocato a carte anche oggi, coppie invertite: De Laurentiis Vallefuoco contro Ancelotti De Matteis. Non diciamo chi ha vinto, dovete immaginarlo voi... #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0tGJSplsY8 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 9, 2019

