Napoli ok, i tifosi: «Che magie in campo, ora la sosta per riposarsi»

di Oscar De Simone

Il Napoli chiude i conti con il Sassuolo e porta a casa altri tre punti. Una vittoria non facile, ma conquistata grazie alle “magie” degli assi azzurri. Prima Ounas con un eurogol e poi il solito Insigne che si conferma fondamentale per l’attacco di mister Ancelotti.



«Abbiamo sofferto solo all’inizio del secondo tempo» affermano i tifosi in strada, «ma per il resto la partita è stata eccezionale. La grande differenza con il Napoli di Sarri è che almeno adesso si cambiano i giocatori in corso d’opera. Ancelotti ruota molto gli undici titolari con i cosiddetti panchinari e questo ci da molte alternative. Ora godiamoci la vittoria e sfruttiamo al meglio queste due settimane, per riposarci e preparare al meglio la partita con l’Udinese».

