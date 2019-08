Il Napoli celebra anche Boghossian «Che onore dare il calcio d'inizio»

120 anni di storia non sono proprio un anniversario da poco, ma la festa dell'Olympique Marsiglia è stata letteralmente rovinata dal Napoli di Carlo Ancelotti, che al Velodrome si è imposto con il gol di Dries Mertens portando a casa anche la vittoria finale.



Protagonista del match era stato anche Alain Boghossian, centrocampista francese che faceva da trait d'union dei due club: Boghossian ha infatti giocato per quattro stagioni all'OM prima di trasferirsi in Italia, dove giocherà per tre anni con la maglia del Napoli. «Ritorno al Velodrome, un grande onore aver dato il calcio d'inizio al match tra queste due squadre che hanno segnato la mia carriera» ha scritto sui social il francese.





Grande Alain ! https://t.co/OkIHzW26wz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 4, 2019

