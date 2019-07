Il Napoli Club del Parlamento arriva al ritiro azzurro di Dimaro

«Ciò che la politica divide, il calcio unisce. Con formazione rigorosamente trasversale, una delegazione del Napoli Club Parlamento è partita oggi alla volta di Dimaro, in provincia di Trento, per un fine settimana all'insegna della passione sportiva nella sede del ritiro della squadra del cuore». È quanto si legge in una nota del Napoli Club Parlamento.



«Della spedizione multipartisan, ovviamente autofinanziata - si legge ancora -, fanno parte quattro senatori (il presidente del Club Gaetano Quagliariello, Annamaria Parente, Gianni Pittella, Francesco Urraro), sette deputati (Andrea Caso, Iolanda Di Stasio, Conny Giordano, Antonio Pentangelo, Paolo Russo, Paolo Siani, Raffaele Topo) e un europarlamentare (Giuseppe Ferrandino), accompagnati da un gruppo di testimonial dal cuore (calcisticamente) azzurro provenienti dal mondo delle istituzioni, delle professioni, dell'impresa e della comunicazione. Nel corso della tre giorni, che si concluderà domenica, il Napoli Club Parlamento seguirà le partite e gli allenamenti della squadra e vivrà a stretto contatto con il mondo azzurro l'appassionante atmosfera del ritiro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA