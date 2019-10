Il Napoli crolla in Belgio: 3-1, a Genk non basta il gol di Gaetano

Prima l'equilibrio, poi la speranza di una rimonta che però non arriverà. Il Napoli Primavera si arrende al Genk e crolla nel secondo turno di Youth League in Belgio. Una gara aperta sin dal primo minuto con due squadre che giocano la palla e si sfidano ad ogni azione. Il Genk fa valere la grande qualità che ha nel palleggio, va in avanti grazie al rigore di Vandermeulen e raddoppia ad inizio ripresa col gol di Cuypers.



Alle giocare del talentuoso Oyen risponde solo Gianluca Gaetano: suo il gol che aveva fatto sperare nella rimonta possibile. Il Napoli di Baronio ci crede ma è Idasiak a dover salvare il risultato più volte. Non ci riuscirà solo in pieno recupero quando la rete si Németh spezza le gambe agli azzurrini e chiude il match 3-1.

