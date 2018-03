Il Napoli crolla a Sassuolo 2-0: Beoni perde treno alta classifica

di Gennaro Arpaia

Una sconfitta inaspettata, che inevitabilmente peserà sul prosieguo del campionato e su qualsiasi velleità d’alta classifica di questo Napoli. Dopo il 2-2 in rimonta contro il Bologna, gli azzurrini di Beoni crollano 2-0 in casa del Sassuolo.



Una gara decisa sin dal primo tempo, con lo sfortunato autogol di Zanoli. I padroni di casa non hanno mai alzato il piede dall’acceleratore e le difficoltà della retroguardia azzurra si sono viste anche nel secondo tempo. Gli emiliani si impongono con il rigore del raddoppio di Frattesi, che prima si fa atterrare da Senese e poi trasforma degli undici metri superando Schaeper. Finale di confusione per gli ospiti, Beoni inserisce Scarf e Russo senza però riuscire a stravolgere il match nonostante gli attacchi dei subentrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA