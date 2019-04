Il Napoli di Ancelotti non c'è più: l'Atalanta vince di rimonta 2-1

L'Atalanta sbanca il San Paolo nel posticipo della 33ma giornata del campionato di serie A. Vittoria in rimonta dei bergamaschi, che si impongono per 2-1 in trasferta. la prima rete è dei padroni di casa con Mertens al 28mo del primo tempo. Nella ripresa pareggio di Zapata al 69mo minuto e gol vittoria di Pasalic all'80mo. Atalanta verso un piazzamento Champions, per gli azzurri nuovo boccone amaro dopo l'eliminazione dall'Europa League.



La partita si gioca in un clima surreale di Pasquetta: spalti semivuoti e pioggia battente. Pronti via, il Napoli (privo di Insigne) attacca e pressa. Callejon va al tiro dalla distanza al 3', para Gollini. Al 10' sussulto Mertens che d'invola a rete, poi perde il passo e Gollini non fa nemmeno fallo da ultimo uomo. Al 12' Chiriches dà forfait, problemi alla spalla: c'è Luperto.



Al 27' il match di sblocca, assit di Malcuit e Mertens insacca in modo rocambolesco. Sotto il diluvio al 34' Zielinski potrebbe raddoppiare ma si fa frenare da Gollini. Al 43' è ancora Mertens che potrebbe raddoppiare ma il tiro balla vicino alla porta e non ha esito. Dopo un paio di sfuriate degli orobici, termina così il primo tempo.



Nella ripresa gli azzurri attaccano ancora; ci provano Mertens e Zielinski. Al 49' Milik solo davanti a Gollini lo scavalca ma Masiello salva sulla linea. A questo punto l'Atalanta si sveglia e al 53' va vicina al pari con Hateboer. Entra così Ilicic per Freuler. Al 60' è però Mertens a sprecare il gol del ko, involato a rete. Sei minuti dopo ancora occasione per Mertens e palla d'oro ancora fuori. Poco dopo grande azione atalantina e il Napoli si salva fortunosamente. Al 69' però non c'è nulla da fare sul pareggio di Zapata, piazzato bene in area.



Gli azzurri sono alle corde e rischiano il gol del ko. Ci prova Milik, con un break. Poi esce Mertens ed entra Younes (e non Insigne). All'80' però la frittata: percussione di Zapata in area e Pasalic che la mette dentro agevolmente. Match ribaltato. Entra anche Verdi. Poco dopo è Callejon a provarci ma il tiro è troppo centrale. Poi non c'è più tempo: l'Atalanta vince al san Paolo e si lancia verso un piazzamento Champions.



Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. All. Ancelotti.Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini

