Il Napoli e Insigne fermi al palo: 2-1 della Juve, campionato finito

La Juventus mette il sigillo sul campionato e 'vedè lo scudetto del 2019. I bianconeri hanno infatti battuto per 2-1 il Napoli al San Paolo, nel posticipo della 26/a giornata di serie A e ora hanno 16 punti di vantaggio sulla squadra di Ancelotti, seconda in classifica.



In avvio pressione alta bianconera e Napoli sulla difensiva. Punizione pericolosa per la Juve al 3' per un fallo di Hysaj su Emre Can. Batte Bernardeschi ma gli azzurri sventano la minaccia. Sono le ripartenze la chiave del match per i partenopei. Su una punizione napoletana la Juve evita un intervento di testa di Milik. Meret sventa su un tentativo da angolo di Pjanic al 9'.Grande intensità in campo. Al 10' Zielinski si rende protagonista con un gran destro una volta entrato in area: barba al palo. Commozione e applausi al 13' per il ricordo di Astori. Dopodiché è un batti e ribatti, una serie di capovolgimenti di fronte. Il pressing juventino è sempre alto e per poco, al 21', CR7 non ne approfitta.Napoli più prudente che arrembante. Quando è vicino all'area di rigore è sempre Zielinski il più attivo. Finché, al 24' arriva la frittata: retropassaggio avventato di Malcuit a Meret che stende CR7: il portiere azzurro viene espulso. Azzurri in 10', entra Ospina ed esce Milik. La punizione dal limite la batte Pjanic che insacca freddamente: 1-0 Juve. Sul capovolgimento di fronte la sorte non arride al Napoli: Zielinski può pareggiare ma colpisce il palo a portiere battuto. Il Napoli non è morto e Insigne suona la carica con un paio di contropiede. Lorenzo va anche al tiro al 32' ma Szczesny para agevolmente. Ed è così anche al 36', su punizione.Il capitombolo arriva al 38', quando Emre Can, lasciato solo in area, sugli sviluppi di un corner insacca il micidiale 2-0 di testa. San Paolo ghiacciato. Gli azzurri provano ancora a giocare, a onorare il match, ma è davvero dura. Termina così un primo tempo da dimenticare.Ripresa: c'è Mertens per Malcuit, Ancelotti ci prova. E al 47' Pjanic si fa espellere per aver preso la palla con un braccio: è parità numerica. Al 50' pericoloso cross di Mertens ma la Juve blocca. Il Napoli spinge, il San Paolo si risveglia. E infatti al 60' Callejon la riapre di rapina, sfruttando un cross in area di Insigne. Ecco finalmente il 2-1.Lo stadio è una blogia, Fabiàn tenta il gran colpo e la Juve è in affanno. Al 64' per poco Allan non fa un eurogol con una botta da fuori. Brividi per un cross in area che Mertens non raccoglie per un pelo. Gli azzurri spingono, collezionano corner. Il San Paolo è con loro. Insigne ci prova da fuori, altro angolo. Assedio azzurro, bianconeri arroccati. Zielinski sugli scudi: prende anche una traversa. Ci riprova Fabiàn da lontano: deviato in corner.Entra anche Ounas per provare l'assalto finale, al posto di Callejon. Polemiche per un braccio in area di Alex Sandro: Rocchi va al Var. Ed è calcio di rigore. Sul dischetto va Insigne che colpisce il palo. E' un rammarico enorme.La partita si incattivisce. Si accende un parapiglia. Ma il Napoli non smette di crederci. Però è troppo tardi: finisce 2-1 e la Juve vola a +16.1 Meret; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 24 Insigne, 99 Milik.A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 6 Mario Rui, 9 Verdi, 11 Ounas, 13 Luperto, 14 Mertens, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 34 Younes, 42 Diawara. All. Ancelotti.1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic, 7 Ronaldo.A disposizione: 21 Pinsoglio, 22 Perin, 2 De Sciglio, 4 Caceres, 10 Dybala, 15 Barzagli, 18 Kean, 24 Rugani, 30 Bentancur, 37 Spinazzola. All. Allegri.Rocchi di Firenze.

