Il Napoli fa i complimenti a Milik: miglior media tocchi/gol in Serie A

15 gol già messi a segno in campionato, il primo vero da quando è arrivato a Napoli. Arkadiusz Milik era partito da incognita in questa stagione, ora è invece l'unica certezza dell'attacco azzurro. Il polacco ha incrementato le sue medie e ha aiutato spesso la squadra con le giocate decisive, risultando tra i migliori nel suo ruolo.



Come riportato da Opta, infatti, tra i giocatori con almeno tre gol in questo campionato, Arkadiusz Milik è quello con la miglior media tocchi/gol: 40 palloni giocati per ogni rete. Un dato che, rilanciato su Twitter anche dal club azzurro, sottolinea la bontà del lavoro del polacco e l'utilità nell'ingranaggio napoletano di Arek.



40 - Tra i giocatori con almeno tre gol in questo campionato, Arkadiusz Milik è quello con la miglior media tocchi/gol (40 palloni giocati per ogni rete). Ficcante. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 27 de marzo de 2019

