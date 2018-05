Il Napoli festeggia De Laurentiis: «Con l'augurio di grandi traguardi»

Festa grande in casa Napoli. Compie oggi 69 anni il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e non potevano mancare gli auguri di due dei calciatori più rappresentativi del club napoletano. «Caro Presidente, abbiamo trascorso insieme un’altra stagione splendida che ci ha visti protagonisti di una serie di straordinari primati nella storia del Napoli», le parole di Marek Hamsik. «Un altro traguardo importante all’insegna di un progetto vincente che continua nella sua splendida crescita».



Poi quelle del napoletanissimo Lorenzo Insigne. «Caro Presidente da napoletano e da innamorato di questa maglia sono felice di questo splendido campionato che ci ha regalato tante emozioni», ha detto l'attaccante azzurro nelle parole riportate dal sito ufficiale della società. «Il mio augurio è che il Napoli possa centrare in futuro quei traguardi che questa società merita. Un affettuoso augurio di buon compleanno».

