Il Napoli festeggia Halloween: è sfida tra Ospina e Fabiàn Ruiz

Trick or Treat, dolcetto o scherzetto? Halloween ha raggiunto l’Italia ormai da un po’ di anni e anche a Napoli una delle più importanti feste americane si è fatta strada tra i calciatori azzurri. In molti hanno approfittato della serata di festa per un travestimento «particolare» e anche il club, dai suoi account social ufficiali, ha voluto giocare con i tifosi. Protagonisti David Ospina e Fabián: i due nuovi azzurri si sono sfidati al taglio della zucca, una delle discipline più in voga per Halloween.



Il portiere colombiano non ha perso l’occasione per un buon travestimento insieme alla famiglia, stesso dicasi per Piotr Zielinski e la compagna Laura che hanno postato sui social i loro vestiti spaventosi. La maschera della famosa serie Tv «La casa di carta» è stato il travestimento perfetto per Elseid Hysaj e compagna, mentre Alex Meret, da buon portiere, si è presentato ieri al campo di allenamento di Castel Volturno con dei guanti perfetti per un travestimento horror.

