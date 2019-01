«Tanti auguri Davide per la nascita di Lucas e Leonardo Ancelotti!» Così l'account Twitter ufficiale del Napoli celebra la nascita dei due nuovi eredi di Carletto, figli di Davide, secondo allenatore della squadra azzurra.



Il fiocco azzurro è stato annunciato quest'oggi, quando Davide e la compagna spagnola Ana hanno potuto abbracciare per la prima volta i nuovi arrivati.Negli ultimi giorni, proprio Ana, che accompagna Davide in questa avventura napoletana, aveva contato le ore che la separavano dal parto con pancia in bella mostra ai fan napoletani.

