Il Napoli con Football People «Contro ogni discriminazione»

Non si fermano le iniziative contro la discriminazione con protagonista il mondo del calcio. Anche il Napoli ha voluto aderire alla campagna "Football People" di Fare, campagna per l'inclusione sociale già sposata da diversi club italiani.



«Il Calcio è di tutti. Siamo fieri di supportare la campagna #FootballPeople per combattere la discriminazione nel mondo del calcio» ha twittato questa mattina il club azzurro con Kalidou Koulibaly volto dell'iniziativa.

Il Calcio è di tutti 💙

Siamo fieri di supportare la campagna #FootballPeople per combattere la discriminazione nel mondo del calcio.

👉@farenet



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/uFYuA1tCI9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 21, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA