Il Napoli guarda in Olanda: 5 milioni per Zeneli, talento dell'Heerenven

Un altro talento del calcio olandese accostato al Napoli. Il nuovo nome in questione è quello di Arber Zeneli, calciatore classe 1995 svedese di nascita, ma naturalizzato kosovaro, che milita nelle fila dell'Heerenven. Il nome di Zeneli è stato svelato dal quotidiano svedese Boras Tidning secondo cui l'esterno offensivo degli olandesi potrebbe cambiare maglia a fine stagione.



Il calciatore, quest'anno 23 presenze e 6 gol in stagione nonostante un infortunio alla caviglia che l'ha tenuto a lungo lontano dal campo, ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e la società olandese proverà a venderlo al miglior offerente nella prossima finestra di mercato. Secondo i colleghi svedesi, Napoli e Fiorentina sarebbero in prima linea, Giuntoli conoscerebbe molto bene Zeneli e potrebbe provare ad offire una cifra non lontana da 5 milioni di euro per accaparrarselo.

