Il Napoli impatta contro il Milan: 0-0 e vetta sempre più lontana

E' una bella partita, molto viva, con diversi capovolgimenti di fronte. Sussulto Zielinski col sinistro al 35', ma è fuori. Poi è Callejon a provare il tiro a giro ma non inquadra la porta. Al 40' break Milan con Paquetà che spara al lato. Termina così il primo tempo.Nella ripresa Milan arrembante e Kessie che si divora il vantaggio. Poi è Insigne a sprecare un paio di opportunità azzurre. Successivamente Mertens è murato da Romagnoli; gli azzurri provano a spingere un po' di più rispetto al primo tempo. Ma i rossoneri quando avanzano rischiano di far male, come quando Koulibaly salva su Paquetà.Al 63' è Milik che in mezzo a due uomini spara addosso a Donnarumma. Dopodiché è Fabiàn a provarci dalla distanza. Tre minuti dopo è Zielinski a provarci ma Donnarumma, come spesso accade contro il Napoli, appare inn serata di grazia.Al 70' Gattuso fa esordire Piatek, che entra al posto di Cutrone. Nel Napoli esce Mario Rui per Ghoulam. Il polacco ex Genoa è subito pericoloso e costringe al salvataggio Ospina al 75'. Poi è lo stesso portiere a salvare su Musacchio.E così al 79' entra Verdi per Mertens. Un po' di vivacità in più in attacco, ma gli azzurri non riescono a sfondare il muro rossonero. Zielinski ci prova all'83' da fuori area e dà l'illusione del gol. Il polacco si divora un'altra rete tre minuti dopo, con una pazzesca azione in contropiede.Ultimi minuti, fuori Insigne per Ounas. Il match non cambia, anzi. Fabiàn, secondo giallo e viene espulso. Ultimi minuti in inferiorità numerica. Espulso anche Ancelotti a 30 secondi dalla fine. Il match termina senza ulteriori sussulti.Ospina, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne, Mertens, Milik. All. Ancelotti.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.