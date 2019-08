Il Napoli libera Tutino: l'attaccante è già a Verona, firmerà con l'Hellas

Voleva continuità, stavolta in Serie A, e il Napoli l'ha accontentato. Dopo un ritiro molto positivo con la maglia azzurra a Dimaro, Gennaro Tutino è pronto ad approdare all'Hellas Verona, dove si giocherà le sue carte per la prima volta in massima serie. Ormai vicinissimo l'accordo che porterà l'ex stella del Cosenza a vestire la maglia dei gialloblu.



Il calciatore, prodotto del vivaio napoletano, è già a Verona, come testimoniato da una dette foto scattate con sullo sfondo la famosa Arena e pubblicate dal suo account Instagram, insieme con gli agenti Pisacane e Matrecano. Il calciatore ha messo insieme 10 gol in 34 presenze in Serie B nell'ultima stagione con la maglia del club calabrese.

