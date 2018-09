Il Napoli liquida 3-0 il Parma, super Milik: con la Juve per tentare l'aggancio

di Roberto Ventre

Il Napoli annienta il Parma. Ancelotti opera una rivoluzione rispetto a Torino, nove cambi rispetto alla formazione schierata contro i granata. La squadra non ne risente, anzi gioca ancora meglio. Una vittoria nettissima. un dominio dal primo all'ultimo minuto. La sblocca Insigne dopo tre minuti, si fa trovare al posto giusto sull'assist di Milik. Poi Lorenzo prende anche un palo interno. Nella ripresa la doppietta di Milik. Tre reti e tante altre occasioni, una fase difensiva perfetta senza concedere nulla agli avversari. Partita convincente di tutti, molto bene Malcuit, terzino francese all'esordio assoluto che ha dato un grande contributo sopratutto nella fase di spinta. Tutto nuovo anche il centrocampo, bene Fabian Ruiz da esterno destro, solidissima la coppia centrale di mediani composta da Allan e Diawara, si fa trovare spesso al tiro Zielinski mancando però di precisione, Mai impegnato Karnezis, stavolta preferito ad Ospina. Vittoria nettissima e Napoli che diventa sempre più ancelottiano: la squadra assimila sempre più il 4-4-2 e i nuovi movimenti. Morale a mille in vista della scontro diretto di sabato a Torino contro la Juve.



RILEGGI LA DIRETTA



ll Napoli comincia attaccanto a testa alta e dopo 3 minuti, rapido come un vero bomber, Insigne sigla il vantaggio. Gli azzurri insistono, dominano nel possesso palla. Al 20' Zielinski, sbaglia da solo sotto porta. Insigne ci riprova su punizione al 26' ma il tiro è alto. Al 31' Lorenzo ancora sugli scudi ma coglie il palo a Sepe battuto. Al 41' Mario Rui torna a battere a rete ma la palla non vuole saperne di entrare.



Nel secondo tempo il Napoli attacca ancora. E al 47' trova il raddoppio con una staffilata di Milik involatosi in area. Gli azzurri continuano a fare la partita, raramente gli uomini di D'Aversa si affacciano in area. Al 67' fuori Insigne per Mertens. Successivamente entra anche Verdi per Zielinski. All'84', prima di uscire, Milik firma in mischia il 3-0, su assist di Verdi. Al suo posto Ounas. La gara scivola via così e il San Paolo torna a cantare i cori dei sogni scudetto.Napoli-Parma 3-0Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Diawara, Zielinski (35' st Verdi) Milik (41' Ounas), Insigne (25' st' Mertens). In panchina: D'Andrea, Ospina, Callejon, Luperto, Hysaj, Rog, Albiol. All.: Ancelotti.Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Gobbi; Deiola, Stulac, Barillà; Ciciretti (15' st Siligardi), Inglese (30' st Ceravolo), Di Gaudio (35' st Sprocati). In panchina: Frattali, Bagheria, Dimarco, Da Cruz, Sierralta, Gazzola, Gervinho, Rigoni, Bastoni. All.: D'Aversa.Arbitro: Doveri di Roma.Reti: 3' pt Insigne, 2' e 39' st Milik.Note: Spettatori 25mila circa. Ammoniti: Stulac, Bruno Alves. Recupero: 0'; 3

