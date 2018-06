Il Napoli nelle idee del Barcellona: azzurri tra i candidati per il Gamper

Un evento imperdibile, primo appuntamento ufficiale della stagione per il Barcellona e tutti i suoi tifosi. Il Trofeo Gamper, però, non riguarda solo i sostenitori catalani. La gara, dedicata al ricordo del fondatore del club, è ormai appuntamento imperdibile anche per tutti gli appassionati di calcio in giro per il mondo. E potrebbe interessare anche ai tifosi azzurri. Si, perché secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Mundo Deportivo, c'è anche il Napoli tra le squadre candidate ad affrontare il Barça il prossimo agosto.



Tutto nasce dalla risposta non ancora negativa del Boca Juniors. Il club argentino è stato ufficialmente invitato dalla squadra blaugrana per prendere parte al match ad agosto, ma non ha ancora dato la conferma della sua presenze. In alternativa, il Barcellona starebbe guardando proprio in Italia (la Serie A partirà il 18 agosto ndr) con Juventus e Napoli seriamente candidate all'invito blaugrana.



Non sarebbe di certo una novità per il club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha infatti già preso parte ad un Trofeo Gamper nella sua storia nell'agosto del 2011. La squadra di Cavani e Mazzarri partì benissimo al Camp Nou, ma dovette arrendersi alla strapotenza di un club che aveva appena vinto la Champions League e si impose con un rotondo 5-0 finale.





