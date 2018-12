Il Napoli non molla: 2-1 a Bergamo -8 dalla Juve e allungo sull'Inter

di Roberto Ventre

Inviato a Bergamo



Milik colpisce a cinque minuti dalla fine e il Napoli vince 2-1 contro l'Atalanta. Vittoria preziosissima perché consente agli azzurri di riavvicinarsi a meno otto dalla Juventus e di tenere vivo il campionato. Decisivo il polacco che si riscatta dopo un periodo di difficoltà e diventa decisivo. Ci mette appena cinque minuti per lasciare il segno: entra al posto di Mertens e subito diventa decisivo.









RILEGGI LA DIRETTA Napoli stellare nel primo tempo: gol in avvio di Fabian Ruiz dopo appena due minuti. Altre occasioni utili non sfruttate dal Napoli: una capta ancora allo spagnolo e un'altra a Lorenzo. Netta superiorità nel primo tempo e un solo gol. In avvio di ripresa buona reazione dell'Atalanta che mette maggiore pressione e piazza l'1-1 con una girata dell'ex Zapata. Poi il Napoli reagisce e trova il gol vincente nel finale. Una prestazione di carattere oltre che di qualità di gioco. Ancelotti conferma gli undici della Champions e recuora Albiol che gioca al centro della difesa ed è tra i migliori con Mario Rui e Hamsik. Ma decisivo è Milik.

LA PARTITA

Atalanta-Napoli 1-2Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Mancini (44' st Tumminello), Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Rigoni (25' st Valzania), Zapata. In panchina: Gollini, Rossi, Reca, Bettella, Djmisiti, Castagne, Adnan, Pasalic, Barrow. All. : Gasperini.Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic (31' st Hysaj), Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz (31' st Zielinski); Insigne, Mertens (35' st Milik). In panchina: Meret, Karnezis, Malcuit, Luperto, Rog, Ghoulam, Younes, Diawara. All.: Ancelotti.Arbitro: Giacomelli di Trieste.Reti: 2' pt Fabian Ruiz, 11' st Zapata, 40' st Milik.Note: Spettatori: 19.871 (194.249,60). Ammoniti: Allan, Masiello, Mario Rui. Recupero: 1'; 4'.Pronti, via. Una magia di Insigne al 2' che si libera della difesa di Gasperini mal schierata, assist per Fabiàn che non può sbagliare: 1-0 per gli azzurri e curva atalantina zittita.Gli orobici provano ad affacciarsi più volte in area azzurra ma la retroguardia titolare tiene. Al 10' Papu Gomez ci prova con destro, ma termina largo.Al 13' Allan si fa ammonire per un pestone su Gomez. Al 17' rinvio sbagliato di Ospina e per poco Gomez non approfitta.Clamoroso al 19' quando Fabiàn ha sui piedi la palla del raddoppio e spara debolmente tra le braccia di Berisha.Brividi al 22' per un palo di Insigne ma lo scugnizzo di Frattamaggiore è in fuorigioco. Gli risponde l'ex Duvan al 27' con un tiro che impegna in angolo Ospina.Al 31' super brivido: Insigne dalla distanza sull'uscita sbagliata di Berisha e la palla che termina fuori a porta vuota.Un po' di paura per Lorenzo che poco dopo cade a terra e zoppica vistosamente. Poi fortunatamente si riprende.Al 40' Hamsik va alla conclusione dalla distanza ma il tiro è molto alto. Lo imita Insigne ma da posizione defilata tre minuti dopo ma non centra lo specchio della porta. Dopo un minuto di recupero, primo tempo avanti di una rete.Freuler vicino al gol nella ripresa, poi è la premiata ditta Mertens-Fabian a sprecare l'occasione del raddoppio.Al 47' Gomez la spara alta da buona posizione. Al 50' Hateboer pericoloso a porta sguarnita, ma non aggancia il cross.Al 55' Duvan segna il gol dell'ex in mischia in area. Un vero peccato per un Napoli che ha divorato più volte il raddoppio.Gli azzurri ci provano come possono, ma l'Atalanta non sta certo a guardare. Al 75' il Papu crea grattacapi e poteva segnare il vantaggio.A questo punto doppio cambio di Ancelotti: Hysaj per Maksimovic e Zielinski per Fabiàn. Entra anche Milik per Mertens, evidentemente stanco.E all'85' è proprio Arek a segnare un gol da attaccante puro, che fa esplodere di gioia tutti i napoletani.Sono 4 i minuti di recupero. L'Atalanta spinge, Mario Rui salva in angolo. Spreca anche Callejon, buona occasione in contropiede. Poi il match finisce, il Napoli non molla.

