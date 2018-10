Il Napoli non vende i propri gioielli: primo per permanenza sul mercato

Altro che plusvalenze ripetute, il Napoli è il primo club italiano per durata della permanenza dei calciatori nella propria rosa. A svelarlo è lo studio settimanale del Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) che accende i riflettori sui calciatori più «longevi» nello stesso club. La squadra di Aurelio De Laurentiis si è piazzata all'interno della Top10 europea, conquistando il 9° posto: i calciatori azzurri, in media, restano a Napoli per 3,43 anni.



Seconda italiana presente nella Top20 è la Roma, che si piazza al 13° posto con una media di 2,94 anni. Al primo posto resta il Real Madrid, con una media di 5,84, poi gli acerrimi rivali del Barcellona a 5,36. Chiude il podio il Bayern Monaco con 5,26 anni. Una bella notizia che sottolinea il buon lavoro fatto dal club di De Laurentiis negli ultimi anni: a dispetto di quanto si possa immaginare, il Napoli riesce a mantenere i suoi talenti in azzurro più di qualsiasi altra squadra italiana, segnale evidente di un progetto in continua crescita.







